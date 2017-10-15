Бензема поднялся на седьмое место по количеству голов в истории "Реала"

Гол в ворота "Хетафе" стал 182-м для Карима Бензема в футболке "Реала", сообщает Marca.

Таким образом, футболист поднялся на 7-ю позицию по количеству голов в истории мадридского клуба.

На 6-м месте с 208 голами находится Уго Санчес. Лидером по голам за "Реал" является Криштиану Роналду, на счету которого 413 забитых мячей.

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