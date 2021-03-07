Бензема подвел итоги матча с "Атлетико"

Нападающий "Реала" Карим Бензема высказался о результате матча 26-го тура Ла Лиги против "Атлетико" (1:1). Форвард смог забить на 88-й минуте и установить окончательный результат встречи.

"Мне кажется, что мы провели хорошую игру. Нам было очень сложно сегодня, соперник силен. В первой половине, думаю, лучше были они, а второй тайм уже остался за нами. Это хороший итог для "Реала".

Когда я забивал, то был немного зол потому, что не смог отличиться на пару минут раньше. Их голкипер сделал отличные сэйвы.

Мы можем забивать больше, потому что моментов у нас всегда хватает", – приводит слова Бензема Marca.