Бензема, Погба и другие: названы претенденты на звание лучшего французского легионера

Национальный союз профессиональных футболистов Франции (LNFP) объявил список из пяти претендентов на звание лучшего французского легионера в нынешнем сезоне.

В список номинантов на награду вошли: Карим Бензема ("Реал"), Н'Голо Канте ("Челси"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Юго Льорис ("Тоттенхэм") и Поль Погба ("Манчестер Юнайтед").

Ils sont à l’étranger et représentent fièrement le football français. 5 noms qui ont résonné toute la saison à travers l’Europe ! ⚽️ #TropheesUNFP pic.twitter.com/lHwG3WKE5P — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 2 мая 2019 г.

Стоит отметить, что никто из претендентов не выиграл ни одного трофея в этом сезоне. Единственным, кто сохраняет шансы на это является Льорис, который вместе с "Тоттенхэмом" вышел в полуфинал Лиги Чемпионов, где встречается с "Аяксом" (первый матч - 0:1).

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