Бензема: "Пока Дешам тренер, у меня не будет шансов вернуться в сборную"

Нападающий "Реала" Карим Бензема заявил, что ставить цель попасть на чемпионат мира в Россию.

Футболист признал, что у него нет уверенности в том, что Дидье Дешам даст ему шанс в национальной команде.

"Пока Дешам тренер, у меня не будет шансов вернуться в сборную. Прошло больше двух лет с последнего вызова. Обидно, что он повернулся ко мне спиной. Мне будет сложно попасть на чемпионат мира, я не глупый, знаю это. Но конечно мы бы хотелось там сыграть. Я хочу выиграть турнир со своей страной", - отметил он.

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