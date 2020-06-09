Бензема показал свой Bugatti Chiron за 2,5 млн евро

Форвард "Реала" Карим Бензема в инстаграме выставил фото своего автомобиля Bugatti Chiron за 2,5 млн евро.

Эту машину футболист купил в 2018 году. Такой же автомобиль есть у экс-одноклубника Бензема Криштиану Роналду, который выступает в "Ювентусе".

Отметим, что у форварда есть несколько дорогих автомобилей в гараже: Lamborghini Aventador, Bugatti Veyron Pur Sang, Mercedes SLR McLaren, Mercedes AMG G63, Lamborghini Urus, Rolls Royce Cullinam и Ferrari 488 Spider.

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