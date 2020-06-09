Бензема показал свой Bugatti Chiron за 2,5 млн евро

Теги реал мадридкарим бензема

Бензема показал свой Bugatti Chiron за 2,5 млн евро

Форвард "Реала" Карим Бензема в инстаграме выставил фото своего автомобиля Bugatti Chiron за 2,5 млн евро.

Эту машину футболист купил в 2018 году. Такой же автомобиль есть у экс-одноклубника Бензема Криштиану Роналду, который выступает в "Ювентусе".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tout le monde veut se refaire ☄️

Публикация от Karim Benzema (@karimbenzema)

Отметим, что у форварда есть несколько дорогих автомобилей в гараже: Lamborghini Aventador, Bugatti Veyron Pur Sang, Mercedes SLR McLaren, Mercedes AMG G63, Lamborghini Urus, Rolls Royce Cullinam и Ferrari 488 Spider.

Не пропустите: Бензема поделился ожиданиями от возобновления сезона в Ла Лиге| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ливерпуль" хочет продлить контракт с Вейналдумом до 2024 года

"Ливерпуль" хочет продлить контракт с Вейналдумом до 2024 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов