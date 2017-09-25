Бензема попал в ДТП
Нападающий "Реала" Карим Бензема попал в дорожно-транспортное происшествие в Мадриде, сообщает Football Espana.
По сведениям издания, в Audi RS6, за рулём которого находился французский футболист, врезался Nissan Note.
Известно, что водители в результате аварии не пострадали.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|6
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|2
|Атлетико Мадрид
|6
|14
|3
|Севилья
|6
|13
|4
|Валенсия
|6
|12
|5
|Реал Мадрид
|6
|11
|6
|Леганес
|6
|10
|7
|Леванте
|5
|9
|8
|Реал Сосьедад
|6
|9
|9
|Бетис
|5
|9
|10
|Хетафе
|6
|8
|11
|Атлетик Бильбао
|6
|8
|12
|Эспаньол
|6
|8
|13
|Сельта Виго
|6
|7
|14
|Вильярреал
|6
|7
|15
|Лас Пальмас
|6
|6
|16
|Эйбар
|6
|6
|17
|Жирона
|6
|5
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|4
|19
|Малага
|6
|1
|20
|Алавес
|6
|0