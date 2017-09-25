Бензема попал в ДТП

Теги реал мадридкарим бензема

Бензема попал в ДТП

Нападающий "Реала" Карим Бензема попал в дорожно-транспортное происшествие в Мадриде, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, в Audi RS6, за рулём которого находился французский футболист, врезался Nissan Note.

Известно, что водители в результате аварии не пострадали.

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