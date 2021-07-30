Бензема попрощался с Вараном

Теги реал мадридкарим бенземарафаэль варан

Бензема попрощался с ВараномФото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема попрощался с защитником Рафаэлем Вараном перед его уходом в "Манчестер Юнайтед".

"Брат мой, что я еще могу тебе сказать, кроме того, что ты здесь легенда...я буду скучать по тебе. Желаю тебе всего самого наилучшего. 

Ты заслуживаешь всего, чего добился и я желаю тебе добиться еще большего", - написал француз.

Напомним, что Варан перешел в "Манчестер Юнайтед" за 50 миллионов евро без учета бонусов. Контракт защитника с английским клубом рассчитан на 4 года с опцией продления на еще один сезон.

Также не пропустите: Сборная Ирака сделала предложение Черчесову. Тренер дал ответ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сборная Ирака сделала предложение Черчесову. Тренер уже дал ответ

Сборная Ирака сделала предложение Черчесову. Тренер уже дал ответ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов