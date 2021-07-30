Бензема попрощался с Вараном
Фото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен
Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема попрощался с защитником Рафаэлем Вараном перед его уходом в "Манчестер Юнайтед".
"Брат мой, что я еще могу тебе сказать, кроме того, что ты здесь легенда...я буду скучать по тебе. Желаю тебе всего самого наилучшего.
Ты заслуживаешь всего, чего добился и я желаю тебе добиться еще большего", - написал француз.
Напомним, что Варан перешел в "Манчестер Юнайтед" за 50 миллионов евро без учета бонусов. Контракт защитника с английским клубом рассчитан на 4 года с опцией продления на еще один сезон.
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|20
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|Бетис
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|12
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|Осасуна
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
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|20
|14