Бензема: "После первой тройки все остальные места в голосовании на "Золотой мяч" определялись с помощью жеребьевки?"

Теги реал мадридкарим бензема

Бензема: "После первой тройки все остальные места в голосовании на "Золотой мяч" определялись с помощью жеребьевки?"

Нападающий "Реала" Карим Бензема остался недоволен тем, что его поставили на 25 место в списке претендентов на "Золотой мяч".

"После первой тройки все остальные места определялись с помощью слепой жеребьевки?" - написал Бензема в своем твиттере.

Напомним, что в первую тройку вошли Криштиану Роналду, Лионель Месси и Неймар.

Не пропустите: Бензема отказывается покидать "Реал". | http://soccernews.ru

комментарии
Jabbawockeer

Ой ёк-мака-рёк, дерево возмущается, я бы его и в 100 не впихнул бы

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