Бензема после ухода Роналду забил больше голов в Лиге Чемпионов, чем португалец

1 Теги карим бенземакриштиану роналду

Бензема после ухода Роналду забил больше голов в Лиге Чемпионов, чем португалецФото: Твиттер @realmadrid 
Форвард "Реала" Карим Бензема забил гол в ворота "Челси" в первом полуфинальном поединке Лиги Чемпионов (1:1).

Этот мяч стал для француза 15 по счету в турнире после того, как нападающий Криштиану Роналду ушел из клуба в туринский "Ювентус" летом 2018 года. Сам португалец за итальянский клуб с тех пор смог забить 14 раз в матчах главного европейского клубного турнира.

Всего 33-летний Бензема забил в Лиге Чемпионов 71 раз и догнал по этому показателю легенду "Реала" Рауля. Больше этих футболистов в ЛЧ забивали только Роналду (134 гола), Лионель Месси (120) и Роберт Левандовски (73).

Читать также: "Реал" и "Челси" сыграли вничью в первом полуфинале Лиги Чемпионов | http://soccernews.ru
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