Бензема после ухода Роналду забил больше голов в Лиге Чемпионов, чем португалец

Фото: Твиттер @realmadrid

Форвард "Реала" Карим Бензема забил гол в ворота "Челси" в первом полуфинальном поединке Лиги Чемпионов (1:1).

Этот мяч стал для француза 15 по счету в турнире после того, как нападающий Криштиану Роналду ушел из клуба в туринский "Ювентус" летом 2018 года. Сам португалец за итальянский клуб с тех пор смог забить 14 раз в матчах главного европейского клубного турнира.

Всего 33-летний Бензема забил в Лиге Чемпионов 71 раз и догнал по этому показателю легенду "Реала" Рауля. Больше этих футболистов в ЛЧ забивали только Роналду (134 гола), Лионель Месси (120) и Роберт Левандовски (73).