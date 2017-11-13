Бензема поставил Бен Арфу на один уровень с Месси

Теги хатем бен арфакарим бенземалионель месси

Бензема поставил Бен Арфу на один уровень с МессиФорвард мадридского "Реала" Карим Бензема поставил полузащитника французского ПСЖ Хатема Бен Арфу на один уровень с ведущим бомбардиром каталонской "Барселоны" Лионелем Месси.

"Он продемонстрировал в "Ницце", что он может делать разницу, когда мяч находится у него в ногах. Хатем находится на одном уровне с Месси, но он не сумел правильно распорядиться своим талантом", - приводит слова 29-летнего нападающего королевского клуба sport.es.

Напомним, Бензема рассказал об обиде на Моуринью. | soccernews.ru

комментарии
SAMUELL

Нашел кого сравнивать

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Очередная проверка боевой готовности: Испания проэкзаменует Россию

Очередная проверка боевой готовности: Испания проэкзаменует Россию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 11 31
2 Валенсия 11 27
3 Реал Мадрид 11 23
4 Атлетико Мадрид 11 23
5 Вильярреал 11 20
6 Севилья 11 19
7 Реал Сосьедад 11 17
8 Бетис 11 17
9 Леганес 11 17
10 Жирона 11 15
11 Сельта Виго 11 14
12 Хетафе 11 13
13 Эспаньол 11 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 11 11
17 Эйбар 11 8
18 Алавес 11 6
19 Лас Пальмас 11 6
20 Малага 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов