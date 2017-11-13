Бензема поставил Бен Арфу на один уровень с Месси

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема поставил полузащитника французского ПСЖ Хатема Бен Арфу на один уровень с ведущим бомбардиром каталонской "Барселоны" Лионелем Месси.

"Он продемонстрировал в "Ницце", что он может делать разницу, когда мяч находится у него в ногах. Хатем находится на одном уровне с Месси, но он не сумел правильно распорядиться своим талантом", - приводит слова 29-летнего нападающего королевского клуба sport.es.

Напомним, Бензема рассказал об обиде на Моуринью. | soccernews.ru