Бензема потребовал от Переса снизить его трансферную стоимость
Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема потребовал от президента своего клуба Флорентино Переса снизить его трансферную стоимость.
Так, по сведениям испанской прессы, ни один из клубов на сегодняшний день не готов заплатить за 30-летнего нападающего "сливочных" 80 миллионов евро, которые желает выручить за него босс королевского клуба. Ввиду этого француз, уже смирившийся с уходом из "Сантьяго Бернабеу", связался с Пересом, дабы обсудить с ним возможность понижения цены на него.
Напомним, в подписании Бензема заинтересован ПСЖ. | soccernews.ru
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