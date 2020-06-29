Бензема повторил достижение Месси и Суареса

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема стал третьим игроком с двузначным числом голов и ассистов в текущем розыгрыше Примеры.

Шикарная результативная передача пяткой во вчерашнем матче с "Эспаньолом" стала для француза десятой в этом сезоне в чемпионате. Также в его активе 22 забитых мяча.

Ранее таких показателей достигли нападающие "Барселоны" Лионель Месси (26+21) и Луис Суарес (16+11).

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