Бензема повторил достижение Месси в Эль Класико

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Бензема повторил достижение Месси в Эль Класико

Фото твиттер "Реала"

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема отличился голом и ассистом в полуфинальном матче Суперкубка Испании против "Барселоны" (3:2).

В рамках Эль Класико 34-летний футболист забил 11 мячей и сделал 10 результативных передач.

Француз стал вторым игроком в истории противостояния с двузначным числом голов и ассистов.

Бензема повторил достижение экс-форварда "Барсы" Лионеля Месси, в активе которого 26+14 в матчах с "Реалом".

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