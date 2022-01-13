Бензема повторил достижение Месси в Эль Класико
Фото твиттер "Реала"
Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема отличился голом и ассистом в полуфинальном матче Суперкубка Испании против "Барселоны" (3:2).
В рамках Эль Класико 34-летний футболист забил 11 мячей и сделал 10 результативных передач.
Француз стал вторым игроком в истории противостояния с двузначным числом голов и ассистов.
Бензема повторил достижение экс-форварда "Барсы" Лионеля Месси, в активе которого 26+14 в матчах с "Реалом".
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|Гранада
|19
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|27
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|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|15
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|16
|Эйбар
|20
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|20
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