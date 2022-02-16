Бензема повторил французский рекорд Лиги чемпионов

Фото: инстаграм Карима Бензема

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема повторил рекорд Лиги чемпионов по числу проведенных матчей среди французов.

Бензема вышел в стартовом составе в первом матче 1/8 финала с ПСЖ и на его счету стало 140 поединков в турнире. Столько же провел бывший нападающий "Арсенала" и "Барселоны" Тьерри Анри.

34-летний Бензема в нынешнем сезоне провел за "Реал" 28 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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