Бензема повторил французское достижение Примеры



Французский нападающий "Реала" Карим Бензема принимает участие в 300-м матче чемпионата Испании за свою карьеру.

Бензема стал вторым французом в истории турнира, который добрался до этой отметки. Ранее подобное удалось форварду "Атлетико" Антуану Гризманну, который провел в Примере 308 матчей.

В предыдущих 299 матчах испанского чемпионата 31-летний Бензема забил 137 голов.

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