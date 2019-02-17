Бензема повторил французское достижение Примеры

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Бензема повторил французское достижение Примеры
Французский нападающий "Реала" Карим Бензема принимает участие в 300-м матче чемпионата Испании за свою карьеру.

Бензема стал вторым французом в истории турнира, который добрался до этой отметки. Ранее подобное удалось форварду "Атлетико" Антуану Гризманну, который провел в Примере 308 матчей.

В предыдущих 299 матчах испанского чемпионата 31-летний Бензема забил 137 голов.

Не пропустите: Бензема стал лучшим игроком "Реала" в январе. | http://soccernews.ru

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