Бензема повторил клубный рекорд "Реала"

Нападающий Карим Бензема провёл 527-й матч в составе мадридского "Реала", сыграв накануне против менхенгладбахской "Боруссии" (2:0) в Лиге Чемпионов.

По этому показателю 32-летний футболист догнал бывшего защитника "сливочных" Роберто Карлоса.

Теперь француз и бразилец делят клубный рекорд по числу игр за "бланкос" среди иностранцев.

Бензема выступает за "Реал" с 2009 года, а Карлос защищал цвета мадридцев с 1996 по 2007 год.

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