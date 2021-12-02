Бензема повторил личный рекорд результативности в "Реале"
Фото твиттер "Реала"
Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема забил 35 мячей в 46 играх за клуб в 2021 году.
Как сообщает Opta, это повторение личного рекорда результативности француза за календарный год.
33-летний форвард также отличался 35 раз в составе "сливочных" в 2019 году.
У Бензема ещё будет пять матчей в декабре, чтобы улучшить собственное достижение.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14