Бензема повторил личный рекорд результативности в "Реале"

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Бензема повторил личный рекорд результативности в "Реале"

Фото твиттер "Реала"

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема забил 35 мячей в 46 играх за клуб в 2021 году.

Как сообщает Opta, это повторение личного рекорда результативности француза за календарный год.

33-летний форвард также отличался 35 раз в составе "сливочных" в 2019 году.

У Бензема ещё будет пять матчей в декабре, чтобы улучшить собственное достижение.

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