Бензема повторил личный рекорд результативности в "Реале"

Фото твиттер "Реала"

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема забил 32 гола в 34 играх во всех турнирах текущего сезона.

Как сообщает Opta, это повторение личного рекорда результативности француза в составе "сливочных".

34-летний форвард также отличался 32 раза в сезоне 2011/12 при Жозе Моуринью.

В нынешней кампании Бензема забил 22 гола в Ла Лиге, 8 - в Лиге Чемпионов, 2 - в Суперкубке Испании.

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