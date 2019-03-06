Бензема повторил рекорд Анри в Лиге Чемпионов
Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема принял участие в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Аякса".
Эта игра стала для 31-летнего футболиста 112-й в рамках самого престижного еврокубкового турнира.
По этому показателю форвард "сливочных" догнал Тьерри Анри и теперь делит с ним первое место по числу матчей в ЛЧ среди французов.
Бензема выступает за "Реал" с 2009 года. До переезда на "Сантьяго Бернабеу" он защищал цвета "Лиона".
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