Бензема повторил рекорд Месси

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема оформил дубль в матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов против АПОЭЛ.

Таким образом, 29-летний француз сумел забить уже в 13 розыгрышах самого престижного еврокубкового турнира подряд.

Как сообщает Marca, Бензема стал вторым игроком в истории ЛЧ, кому удалось это сделать. Ранее подобное достижение покорилось нападающему "Барселоны" Лионелю Месси.

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