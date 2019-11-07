Бензема повторил рекорд Месси

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема повторил достижение, установленное капитаном "Барселоны" Лионелем Месси.

31-летний француз стал вторым игроком в истории Лиги Чемпионов, которому удалось забить в 15 сезонах подряд.

Напомним, что за "Реал" Бензема выступает с лета 2009 года, до перехода в королевский клуб он защищал цвета "Лиона".

Что касается автора рекорда Месси, то он всю карьеру провёл в "Барсе"

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