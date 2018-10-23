Бензема повторил рекорд Месси и Рауля

Французский нападающий "Реала" Карим Бензема отметился голом в матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Викторией Пльзень" (1:0, второй тайм).

Бензема забил гол в 14-м сезоне Лиги Чемпионов подряд, повторив достижение нападающий "Барселоны" Лионеля Месси и экс-форварда "Реала" Рауль.

Напомним, что 30-летний Бензема забил свой 57-й гол в турнире.

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