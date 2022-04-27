Бензема повторил рекорд Роналду в Лиге чемпионов
Фото: твиттер Карима Бензема/Автор неизвестен
Нападающий "Реала" Карим Бензема повторил рекорд экс-форварда королевского клуба Криштиану Роналду в Лиге чемпионов.
Бензема стал вторым после португальца игроком, которому удалось забить больше восьми голов в плей-офф Лиги чемпионов в одном розыгрыше. В нынешнем сезоне француз забил уже девять голов, отличившись в поединках с ПСЖ, "Челси" и "Манчестер Сити". Рекорд по количеству голов по-прежнему принадлежит Роналду, который забил 10 мячей в сезоне-2016/2017 в ворота "Баварии", "Атлетико" и "Ювентуса".
В нынешнем сезоне 34-летний Бензема провел за "Реал" 41 матч во всех турнирах, забил 41 гол и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Группа A
|М
|О
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|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4