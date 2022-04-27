Бензема повторил рекорд Роналду в Лиге чемпионов

Фото: твиттер Карима Бензема/Автор неизвестен

Нападающий "Реала" Карим Бензема повторил рекорд экс-форварда королевского клуба Криштиану Роналду в Лиге чемпионов.

Бензема стал вторым после португальца игроком, которому удалось забить больше восьми голов в плей-офф Лиги чемпионов в одном розыгрыше. В нынешнем сезоне француз забил уже девять голов, отличившись в поединках с ПСЖ, "Челси" и "Манчестер Сити". Рекорд по количеству голов по-прежнему принадлежит Роналду, который забил 10 мячей в сезоне-2016/2017 в ворота "Баварии", "Атлетико" и "Ювентуса".

В нынешнем сезоне 34-летний Бензема провел за "Реал" 41 матч во всех турнирах, забил 41 гол и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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