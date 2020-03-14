Бензема пожаловался на безделье во время карантина

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Бензема пожаловался на безделье во время карантина

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема посетовал, что ему нечем заняться во время вынужденного нахождения на карантине из-за коронавируса.

"Мне не нравится жизнь на карантине. Стою в саду, заняться вообще нечем. Всем пока", - сказал француз в сторис инстаграма.

В четверг королевский клуб объявил о двухнедельном карантине после обнаружения у игрока баскетбольной команды коронавирусной инфекции.

Практически сразу же Ла Лига решила приостановить текущий розыгрыш чемпионата Испании.

Матч "Реала" в Лиге Чемпионов против "Манчестер Сити" был перенесён на неопределённый срок.

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