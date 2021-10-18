Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже Вальбуэна

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Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже Вальбуэна

Фото: инстаграм Карима Бензема/Автор неизвестен

20 октября состоится судебное заседание по делу о шантаже бывшего полузащитника сборной Франции Матье Вальбуэна, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, нападающий "Реала" Карим Бензема предстанет перед судом в качестве обвиняемого. Форвард подозревается в том, что он являлся посредником для вымогания денег.

Напомним, что из-за этой истории Бензема в течение трех лет не играл за сборную Франции.

В нынешнем сезоне 33-летний Бензема провел за "Реал" 10 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал семь результативных передач.

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