Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже Вальбуэна
Фото: инстаграм Карима Бензема/Автор неизвестен
20 октября состоится судебное заседание по делу о шантаже бывшего полузащитника сборной Франции Матье Вальбуэна, сообщает RMC Sport.
По сведениям источника, нападающий "Реала" Карим Бензема предстанет перед судом в качестве обвиняемого. Форвард подозревается в том, что он являлся посредником для вымогания денег.
Напомним, что из-за этой истории Бензема в течение трех лет не играл за сборную Франции.
В нынешнем сезоне 33-летний Бензема провел за "Реал" 10 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал семь результативных передач.
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