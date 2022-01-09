Бензема преодолел отметку в 300 голов за "Реал"

Теги реал мадридкарим бензема

Бензема преодолел отметку в 300 голов за "Реал"Фото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" разгромил "Валенсию" на своем поле в матче 20-го тура Ла Лиги.

На 43-й минуте встречи французский нападающий Карим Бензема открыл счет, забив с пенальти. На 88-й он забил свой второй гол в этом матче.

Таким образом, в 584 матчах во всех турнирах за королевский клуб француз сумел забить уже 301 гол.

Лишь трем другим футболистам удавалось добраться до этого показателя: Криштиану Роналду (450 голов), Раулю (323) и Альфредо Ди Стефано (308).

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