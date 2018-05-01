Бензема приблизился к ван Нистелрою в списке лучших бомбардиров Лиги Чемпионов
Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема приблизился к бывшему футболисту Руду ван Нистелрою в списке лучших бомбардиров Лиги Чемпионов.
Так, гол в ворота мюнхенской "Баварии" в сегодняшнем матче 1/2 финала турнира ЛЧ стал для 30-летнего нападающего "сливочных" 54-м в турнире, что на 2 результативных удара меньше, нежели нанес нидерландец. Выше них в рейтинге лучших голеадоров Лиги Чемпионов расположились Криштиану Роналду ("Реал") - 120 мячей, Лионель Месси ("Барселона") - 100 мячей и Рауль (бывший игрок "Реала" и "Шальке") - 71 мяч.
Напомним, в случае выигрыша Лиги Чемпионов "Реал" догонит "Барселону" по количеству завоеванных трофеев. | soccernews.ru
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