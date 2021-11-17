Бензема принес победу Франции в матче с Финляндией

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Бензема принес победу Франции в матче с Финляндией

Фото: инстаграм сборной Франции/Автор неизвестен

В матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Франции на выезде обыграла национальную команду Финляндии со счетом 2:0.

Победу французам принесли голы Карима Бензема и Килиана Мбаппе.

Франция, набрав 18 очков, заняла первое место в группе D. Финляндия с 11 очками финишировала на третьей позиции.

Финляндия – Франция - 0:2 (0:0)
Голы: Бензема, 66 - 0:1, Мбаппе, 76 - 0:2

Финляндия: Градецки, Уронен (Тэйлор, 73), О`Шонесси (Похьянпало, 82), Вяйсянен, Иванов, Хямяляйнен, Шюллер (Форсс, 64), Камара, Ниссиля (Валакари, 82), Луд, Пукки.

Франция: Льорис, Дюбуа (Павар, 46), Зума, Упамекано, Кунде (Коман, 57), Динь, Рабьо (Верету, 86), Тчуамени, Гризманн (Гендузи, 67), Мбаппе, Диаби (Бензема, 56). 

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