Бензема принял решение по своему будущему

Теги карим бенземареал мадрид

Бензема принял решение по своему будущемуФорвард мадридского "Реала" Карим Бензема принял решение по своему будущему, информирует ABC.

Так, источник, близкий к 30-летнему нападающему "сливочных", рассказал: "Карим понимает ситуацию, в которой он оказался. Он также не исключает, что может начать следующий сезон на скамейке запасных после возможного подписания нового форварда. И это его вовсе не беспокоит, потому что он способен рано или поздно вернуть себе место в старте".

Напомним, Перес установил цену на Бензема. | soccernews.ru

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