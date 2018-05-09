Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема принял решение по своему будущему, информирует ABC.

Так, источник, близкий к 30-летнему нападающему "сливочных", рассказал: " Карим понимает ситуацию, в которой он оказался. Он также не исключает, что может начать следующий сезон на скамейке запасных после возможного подписания нового форварда. И это его вовсе не беспокоит, потому что он способен рано или поздно вернуть себе место в старте ".

Напомним, Перес установил цену на Бензема. | soccernews.ru