Бензема принял решение по своему будущему

Теги реал мадридкарим бензема

Бензема принял решение по своему будущемуФорвард мадридского "Реала" Карим Бензема принял решение по своему будущему, информирует Marca.

Так, по сведениям издания, этим летом 30-летний нападающий "сливочных" получил несколько предложений от других клубов. Однако в итоге француз их отклонил, решив продолжить выступления на "Сантьяго Бернабеу".

В прошлом сезоне Бензема забил 12 мячей и сделал 11 результативных передач в 47 матчах за "Реал".

Напомним,  "Реал" готовит предложение по топовому нападающему. | soccernews.ru

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