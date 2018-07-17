Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема принял решение по своему будущему, информирует Marca.

Так, по сведениям издания, этим летом 30-летний нападающий "сливочных" получил несколько предложений от других клубов. Однако в итоге француз их отклонил, решив продолжить выступления на "Сантьяго Бернабеу".

В прошлом сезоне Бензема забил 12 мячей и сделал 11 результативных передач в 47 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" готовит предложение по топовому нападающему. | soccernews.ru