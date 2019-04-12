Бензема признан лучшим игроком "Реала" в марте



Нападающий "Реала" Карим Бензема стал лучшим игроком команды по результатам марта. Об этом информирует официальный сайт команды.

В прошлом месяце 31-летний француз участвовал в 5 матчах, отметившись 3 голами и 3 ассистами.

В нынешнем сезоне эта награда стала для Бензема третьей: в ноябре и январе футболист также стал лучшим.

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