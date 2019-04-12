Бензема признан лучшим игроком "Реала" в марте
Нападающий "Реала" Карим Бензема стал лучшим игроком команды по результатам марта. Об этом информирует официальный сайт команды.
В прошлом месяце 31-летний француз участвовал в 5 матчах, отметившись 3 голами и 3 ассистами.
В нынешнем сезоне эта награда стала для Бензема третьей: в ноябре и январе футболист также стал лучшим.
Не пропустите: Бензема не покинет "Реал" по окончании сезона| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Стало известно, почему подрались Коман и Левандовски
-
Месси выпустил коллекцию часов. Он сам их спроектировал
-
Уход, который никто не заметил! Как стать изгоем, пройдя путь Франческо Тотти? Рецепт Габриэля Агбонлахора
-
Фелиш признан игроком недели в Лиге Европы
-
Клопп признан лучшим тренером АПЛ в марте
Лента новостей
-
Азар: "Сарри невероятный тренер, он видит футбол также, как и я"
-
Бердыев: "Я думаю, что "Крылья" заслужили победу"
-
Умер легендарный игрок "Ливерпуля"
-
"Манчестер Юнайтед" намерен купить игрока "Ромы" Моналоса
-
Бензема признан лучшим игроком "Реала" в марте
-
Аспас: "Погба и Канте не подходят "Реалу"
-
ПСЖ и Nike могут подписать новое соглашение о сотрудничестве
-
"Крылья Советов" с минимальным счетом обыграли "Рубин"
-
Самедов получил травму бедра в матче против "Рубина"
-
Месси, Суарес и Ракитич не будут участвовать в матче с "Уэской"
-
Стало известно, сколько "Реалу" потребуется денег на реконструкцию стадиона
-
Тренер "Аякса": "Вероятность того, что де Лигт останется в "Аяксе", - нулевая"
-
Кулибали в третий раз за сезон оскорбили на расовой почве
-
Стало известно, почему подрались Коман и Левандовски
-
Месси выпустил коллекцию часов. Он сам их спроектировал
-
Головин: "В России, безусловно, самые красивые девушки"
-
"Манчестер Юнайтед" рассматривает молодого француза в качестве замены Де Хеа
-
Клопп: "Против "Челси" выпустим на поле 13 футболистов, двое будут держать Азара"
-
"Реал" теряет Рамоса из-за травмы
-
Уткин: "Спартак" по сути сменял Гулиева на Еременко. Мрак"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|31
|73
|2
|Атлетико Мадрид
|31
|62
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Хетафе
|31
|50
|5
|Севилья
|31
|49
|6
|Валенсия
|31
|46
|7
|Алавес
|31
|45
|8
|Атлетик Бильбао
|31
|43
|9
|Бетис
|31
|43
|10
|Реал Сосьедад
|31
|40
|11
|Леганес
|31
|40
|12
|Эйбар
|31
|39
|13
|Эспаньол
|31
|38
|14
|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|31
|33
|16
|Сельта Виго
|31
|32
|17
|Реал Вальядолид
|31
|30
|18
|Вильярреал
|31
|30
|19
|Райо Вальекано
|31
|27
|20
|Уэска
|31
|24