Бензема признан лучшим игроком "Реала" в марте

Теги реал мадридкарим бензема

Бензема признан лучшим игроком "Реала" в марте
Нападающий "Реала" Карим Бензема стал лучшим игроком команды по результатам марта. Об этом информирует официальный сайт команды. 

В прошлом месяце 31-летний француз участвовал в 5 матчах, отметившись 3 голами и 3 ассистами. 

В нынешнем сезоне эта награда стала для Бензема третьей: в ноябре и январе футболист также стал лучшим.

Не пропустите: Бензема не покинет "Реал" по окончании сезона| http://soccernews.ru

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