Бензема признан виновным по делу о шантаже Вальбуэна

Фото инстаграм Карима Бензема

Форвард "Реала" Карим Бензема признан виновным в соучастии в попытке шантажа Матье Вальбуэна.

По сведениям Get French Football News, суд приговорил Бензема к 1 году условного тюремного заключения и назначил штраф в размере 75 тысяч евро.

В суде посчитали, что Бензема делал это не из-за денег, а из-за неразрывной связи со своим другом детства Каримом Зенати. Сам футболист пропустил заседание из-за подготовки к матчу с "Шерифом".

Напомним, что речь идет об эпизоде 2015 года. Тогда Бензема подстрекал Вальбуэна, чтобы тот заплатил деньги шантажистам, которые грозились опубликовать видео с интимным содержанием.

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