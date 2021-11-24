Бензема признан виновным по делу о шантаже Вальбуэна
Форвард "Реала" Карим Бензема признан виновным в соучастии в попытке шантажа Матье Вальбуэна.
По сведениям Get French Football News, суд приговорил Бензема к 1 году условного тюремного заключения и назначил штраф в размере 75 тысяч евро.
В суде посчитали, что Бензема делал это не из-за денег, а из-за неразрывной связи со своим другом детства Каримом Зенати. Сам футболист пропустил заседание из-за подготовки к матчу с "Шерифом".
Напомним, что речь идет об эпизоде 2015 года. Тогда Бензема подстрекал Вальбуэна, чтобы тот заплатил деньги шантажистам, которые грозились опубликовать видео с интимным содержанием.
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|19
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|Атлетико Мадрид
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|4
|Севилья
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|Хетафе
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|Реал Сосьедад
|20
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|7
|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
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|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
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|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|19
|Леганес
|20
|14
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|Эспаньол
|20
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