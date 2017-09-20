Бензема продлил соглашение с "Реалом"

Форвард Карим Бензема заключил новое соглашение с "Реалом", сообщает официальный сайт клуба.

Новый контракт футболиста с мадридским клубом будет действовать до 30 июня 2021 года. На завтра запланирована специальная пресс-конференция по этому поводу.

Напомним, что прошлый контракт Бензема истекал летом 2019 года.

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