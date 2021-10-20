Бензема прокомментировал победу "Реала" над "Шахтёром"

Фото инстаграм Карима Бензема

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема подвёл итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Шахтёра".

"Сливочные" разгромили соперника со счётом 5:0, а француз забил гол и сделал ассист в этой игре.

"Мы выиграли важный матч, добыли три очка. Провели очень хороший матч. Нам удалось контролировать игру. "Шахтёр" - грозный соперник. Мы знали, как они играют на контратаках, старались перехватить инициативу и добыли победу.

Лёгкая прогулка? Нет. Это был непростой для нас матч. "Шахтёр" - сильная команда, у них качественные футболисты", - сказал Бензема.

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