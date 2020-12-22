Бензема прокомментировал получение награды лучшему игроку сезона в Примере

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема признан лучшим футболистом чемпионата Испании в сезоне 2019/20.

Француз забил 21 гол и сделал 8 ассистов в 37 матчах прошлого розыгрыша Примеры, чем помог "сливочным" стать чемпионами.

Бензема прервал гегемонию Лионеля Месси и Криштиану Роналду, один из которых с 2009 года неизменно забирал эту награду.

"Это очень много значит для меня, я горжусь и очень счастлив получить эту награду. Месси и Роналду - инопланетяне, они выиграли много индивидуальных наград, и я горжусь тем, что смог опередить их и взять приз", - приводит слова Бензема Marca.

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