Бензема прокомментировал ситуацию со своим будущим

Теги реал мадридкарим бензема

Бензема прокомментировал ситуацию со своим будущимФорвард мадридского "Реала" Карим Бензема прокомментировал ситуацию со своим будущим.

"На личном уровне я хочу выступить лучше, чем в прошлом сезоне. Мне нужно продолжать работать, чтобы еще в большей степени участвовать в истории этого клуба. Мои десять лет в "Реале"? Я не представлял того всего, чего я смог достичь, но я переходил в этот клуб, чтобы выигрывать трофеи, побеждать и преуспевать. Я знал, что у меня будут тяжелые годы, но я ничего не планирую, потому что это лучший клуб в мире. Я очень доволен", - цитирует 30-летнего нападающего Le 10 Sport.

Напомним, "Реал" проявляет интерес к двум своим бывшим игрокам. | soccernews.ru

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