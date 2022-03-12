Бензема прокомментировал свою результативность в "Реале"
Фото твиттер "Реала"
Нападающий Карим Бензема высказался о вхождении в тройку лучших бомбардиров в истории мадридского "Реала".
Француз достиг отметки в 309 забитых мячей и обогнал легендарного Альфредо Ди Стефано (308).
"Ди Стефано - это легенда "Реала". Обойти его - мечта. Очень счастлив оказаться на его уровне. Я перешёл в клуб, чтобы выигрывать трофеи, но не ожидал, что смогу забить столько голов", - приводит слова Бензема Marca.
Напомним, что 34-летний форвард пока уступает Раулю (323) и Криштиану Роналду (450).
Не пропустите: Бензема высказался о хет-трике в ворота ПСЖ. | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
ПСЖ создаст все условия для подготовки Месси к ЧМ-2022
-
"Уфа" и "Нижний Новгород" обошлись без голов в 21-м туре РПЛ
-
1
Совет АПЛ отстранил Абрамовича от управления "Челси"
-
Новичок "Спартака" Николсон: "В Москве светит фейковое солнце"
-
Ди Мария близок к уходу из ПСЖ: подробности
-
Садио Мане огласил свою новую мечту
-
Рангник отреагировал на слухи о возможном уходе Рэшфорда из "Манчестер Юнайтед"
-
У вратаря "Наполи" диагностирован перелом позвоночного отростка
-
Лукаку готов сократить зарплату на 40% ради возвращения в "Интер"
-
Бензема прокомментировал свою результативность в "Реале"
-
Шведский легионер уведомил "Химки" о приостановке контракта
-
Британское правительство будет полностью контролировать процесс продажи "Челси"
-
Месси и Неймар не намерены покидать ПСЖ
-
"Милан" определил четыре варианта усиления атаки, в списке - украинец Малиновский
-
"Манчестер Сити" договорился с Холандом
-
Бакаев предостерег "Спартак" от недооценки "Краснодара"
-
Мбаппе станет игроком "Реала" на следующей неделе
-
"Арсенал" нацелился на таланта из "Астон Виллы"
-
Хавбек "Зенита" Барриос рассказал, что ему мешает окончательно адаптироваться в России
-
"Майнц" объявил о переносе второго матча подряд из-за коронавируса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14