Бензема прокомментировал свою результативность в "Реале"

Фото твиттер "Реала"

Нападающий Карим Бензема высказался о вхождении в тройку лучших бомбардиров в истории мадридского "Реала".

Француз достиг отметки в 309 забитых мячей и обогнал легендарного Альфредо Ди Стефано (308).

"Ди Стефано - это легенда "Реала". Обойти его - мечта. Очень счастлив оказаться на его уровне. Я перешёл в клуб, чтобы выигрывать трофеи, но не ожидал, что смогу забить столько голов", - приводит слова Бензема Marca.

Напомним, что 34-летний форвард пока уступает Раулю (323) и Криштиану Роналду (450).

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