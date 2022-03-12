Бензема прокомментировал свою результативность в "Реале"

Теги реал мадридкарим бензема

Бензема прокомментировал свою результативность в "Реале"

Фото твиттер "Реала"

Нападающий Карим Бензема высказался о вхождении в тройку лучших бомбардиров в истории мадридского "Реала".

Француз достиг отметки в 309 забитых мячей и обогнал легендарного Альфредо Ди Стефано (308).

"Ди Стефано - это легенда "Реала". Обойти его - мечта. Очень счастлив оказаться на его уровне. Я перешёл в клуб, чтобы выигрывать трофеи, но не ожидал, что смогу забить столько голов", - приводит слова Бензема Marca.

Напомним, что 34-летний форвард пока уступает Раулю (323) и Криштиану Роналду (450).

Не пропустите: Бензема высказался о хет-трике в ворота ПСЖ. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ПСЖ создаст все условия для подготовки Месси к ЧМ-2022

ПСЖ создаст все условия для подготовки Месси к ЧМ-2022

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов