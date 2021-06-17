Бензема прокомментировал уход Рамоса из "Реала"

Теги серхио рамосреал мадридкарим бензема

Бензема прокомментировал уход Рамоса из "Реала"Фото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема высказался по поводу ухода Серхио Рамоса из королевского клуба.

"Больше, чем капитан, мой друг, мой брат, спасибо тебе за все моменты, что мы пережили вместе на этом пути, который принёс столько успеха "Реалу". Желаю тебе всего наилучшего, легенда", — написал Бензема.

Напомним, что Рамос выступал за "Реал" с 2005 года. Со «сливочными» 35-летний футболист пять раз стал чемпионом Испании, завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, стал трёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА и четырёхкратным победителем клубного чемпионата мира.

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