Бензема прокомментировал возвращение в сборную Франции

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Бензема прокомментировал возвращение в сборную ФранцииФото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема прокомментировал свое попадание в заявку сборной Франции на Евро-2020.

"Прошлый вторник был особенным днем. Находясь у себя дома в Мадриде, я стал получать кучу сообщений. Многие люди хотели, чтобы я вернулся в сборную. Казалось, что мой вызов стал событием. Я прожил этот момент перед телевизором со своей семьей, испытав чувство радости и гордости.

Мы встретились (С главным тренером сборной Франции - Дешамом), это был не телефонный разговор. Сошлись во мнении, что поступили правильно. Мы не виделись с 2015 года, когда меня последний раз вызывали, но я всегда ладил с ним. Мы говорили обо всем: о футболе, жизни, семье. Мы с Дешамом сказали друг другу все то, что должны были сказать в 2015 году", — сказал Бензема в интервью L’Equipe.

Напомним, ранее стало известно, что Карим Бензема был вызван в сборную Франции на Евро-2020 после 6 лет отсутствия в ней. Последний раз он играл за национальную команду 8 октября 2015 года.

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