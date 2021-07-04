Бензема прокомментировал возвращение в сборную Франции и выступление на Евро-2020

1 Теги чемпионат европыфранциякарим бензема

Бензема прокомментировал возвращение в сборную Франции и выступление на Евро-2020Фото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен

Форвард сборной Франции и мадридского "Реала" Карим Бензема выразил благодарность болельщикам за поддержку после возвращения в национальную команду.

"Я хотел бы видеть нашу сборную на вершине. Cпасибо болельщикам за то, что всегда в нас верили. Поражения и трудности подталкивают нас к тому, чтобы пытаться превзойти самих себя. Это лишь отсрочка, мы вернемся сильнее.

Также я благодарю партнеров по сборной, тренеров и всю Францию за то, что так тепло отреагировали на мое возвращение", – написал Бензема.

В прошедшем сезоне Бензема сыграл 34 матча за "Реал" в чемпионате Испании, в которых забил 23 гола.

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