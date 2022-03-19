Бензема пропустит Эль Класико
Фото твиттер "Реала"
Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема не успел залечить мышечное повреждение, полученное в минувший понедельник во время матча с "Мальоркой" (3:0).
По данным El Chiringuito TV, звёздный француз не поможет "сливочным" в воскресном поединке с "Барселоной".
Также 34-летний футболист пропустит ближайшие игры сборной Франции против Кот-д′Ивуара и ЮАР.
В текущем сезоне Бензема сыграл за "Реал" 34 матча, забил 32 гола и сделал 13 ассистов.
Эль Класико состоится в воскресенье, 20 марта, в 23:00 по московскому времени.
Не пропустите: "Реал" сыграет против "Барселоны" в особой форме (видео). | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
Зарема ярко высказалась о судействе в матче "Нижний Новгород" - "Спартак"
-
"Спартак" во второй раз в сезоне не смог победить "Нижний Новгород"
-
Ларсен перешёл из "Нижнего Новгорода" в шведский клуб
-
"Ньюкасл" нацелился на Неймара
-
Бензема пропустит Эль Класико
-
"Химки" одолели "Урал" и покинули последнее место в РПЛ
-
"Спартак" теряет Рассказова
-
Рамос определился со своим будущим в ПСЖ
-
Корниленко оценил идею объединить чемпионаты России и Беларуси
-
Три легионера покинули "Химки"
-
Четыре футболиста близки к бесплатному уходу из "Манчестер Юнайтед"
-
"Ювентус" договорился с защитником "Челси"
-
"Фиорентина" поздравила Кокорина с днём рождения
-
Четыре крупных банка поспорят за право стать титульным спонсором РПЛ
-
"Манчестер Сити" готовит новый контракт для основного игрока
-
"Валенсия" пытается сохранить защитника, которым интересуется "Барселона"
-
Мика Ричардс предложил "Манчестер Юнайтед" поменять капитана
-
"Бавария" определилась с размером предложения по Гравенберху
-
Жирков и Мамаев не помогут "Химкам" в матче с "Уралом"
-
"Барселона" нацелилась на воспитанника "Реала" из АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14