Бензема пропустит Эль Класико

Теги реал мадридбарселонакарим бензематравмы

Бензема пропустит Эль Класико

Фото твиттер "Реала"

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема не успел залечить мышечное повреждение, полученное в минувший понедельник во время матча с "Мальоркой" (3:0).

По данным El Chiringuito TV, звёздный француз не поможет "сливочным" в воскресном поединке с "Барселоной".

Также 34-летний футболист пропустит ближайшие игры сборной Франции против Кот-д′Ивуара и ЮАР.

В текущем сезоне Бензема сыграл за "Реал" 34 матча, забил 32 гола и сделал 13 ассистов.

Эль Класико состоится в воскресенье, 20 марта, в 23:00 по московскому времени.

Не пропустите: "Реал" сыграет против "Барселоны" в особой форме (видео). | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Зарема ярко высказалась о судействе в матче "Нижний Новгород" - "Спартак"

Зарема ярко высказалась о судействе в матче "Нижний Новгород" - "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов