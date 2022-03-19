Бензема пропустит Эль Класико

Фото твиттер "Реала"

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема не успел залечить мышечное повреждение, полученное в минувший понедельник во время матча с "Мальоркой" (3:0).

По данным El Chiringuito TV, звёздный француз не поможет "сливочным" в воскресном поединке с "Барселоной".

Также 34-летний футболист пропустит ближайшие игры сборной Франции против Кот-д′Ивуара и ЮАР.

В текущем сезоне Бензема сыграл за "Реал" 34 матча, забил 32 гола и сделал 13 ассистов.

Эль Класико состоится в воскресенье, 20 марта, в 23:00 по московскому времени.

Не пропустите: "Реал" сыграет против "Барселоны" в особой форме (видео). | http://soccernews.ru