Бензема пропустит ещё один матч "Реала"

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Бензема пропустит ещё один матч "Реала"

Фото твиттер "Реала"

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема продолжает восстанавливаться после травмы.

34-летний футболист пропустил сегодняшнюю тренировку, несмотря на то, что в пятницу он частично занимался в общей группе.

Участие француза в игре с "Гранадой" маловероятно. Стартовый свисток на "Сантьяго Бернабеу" прозвучит в воскресенье, 6 февраля, в 23:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Бензема сыграл за "Реал" 28 матчей, забил 24 гола и сделал 9 ассистов.

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