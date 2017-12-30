Бензема пропустит около трёх недель

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Бензема пропустит около трёх недель

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема выбыл из строя из-за травмы бедра, сообщает Marca.

По сведениям издания, сроки восстановления 30-летнего француза составят порядка трёх недель.

В этом сезоне Бензема сыграл за "Реал" 20 матчей, забил 5 голов и сделал 4 результативных передачи.

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