Бензема провел 400-й матч за "Реал"

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема провел свой 400-й матч за королевский клуб.

За время своего пребывания на "Сантьяго Бернабеу" 30-летний нападающий в воротах соперников отметился 189 раз, еще 93 раза он записывал на свой счет результативную передачу. Он стал лучшим бомбардиром в истории "сливочных" среди французов.

В составе "Реала", Бензема выиграл 3 Лиги Чемпионов, 2 Ла Лиги, 3 суперкубка УЕФА, 3 клубных Чемпионата Мира.

Напомним, "Реал" планирует вернуть Морату. | soccernews.ru