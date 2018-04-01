Бензема провел 400-й матч за "Реал"

Теги карим бенземареал мадрид

Бензема провел 400-й матч за "Реал"Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема провел свой 400-й матч за королевский клуб.

За время своего пребывания на "Сантьяго Бернабеу" 30-летний нападающий в воротах соперников отметился 189 раз, еще 93 раза он записывал на свой счет результативную передачу. Он стал лучшим бомбардиром в истории "сливочных" среди французов.

В составе "Реала", Бензема выиграл 3 Лиги Чемпионов, 2 Ла Лиги, 3 суперкубка УЕФА, 3 клубных Чемпионата Мира.

Напомним, "Реал" планирует вернуть Морату. | soccernews.ru

комментарии
ЧВК "Вагнер"

Ого, молодец!

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 44 тура

Турнир прогнозов: анонс 44 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 30 76
2 Атлетико Мадрид 30 67
3 Реал Мадрид 30 63
4 Валенсия 30 62
5 Вильярреал 30 47
6 Севилья 30 46
7 Жирона 30 44
8 Бетис 29 43
9 Сельта Виго 30 40
10 Эйбар 30 40
11 Хетафе 29 39
12 Атлетик Бильбао 30 36
13 Эспаньол 30 36
14 Леганес 30 36
15 Реал Сосьедад 30 34
16 Алавес 30 32
17 Леванте 30 28
18 Лас Пальмас 30 21
19 Депортиво Ла-Корунья 30 20
20 Малага 30 17
Полная таблица

топ-5 тегов