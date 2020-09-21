Бензема провёл юбилейный матч за "Реал" в Ла Лиге

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Бензема провёл юбилейный матч за "Реал" в Ла Лиге

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема достиг отметки в 350 матчей в рамках Ла Лиги.

Юбилейной для француза стала игра 2-го тура чемпионата Испании против "Реал Сосьедада" (0:0).

В 350 поединках национального первенства нападающий забил 169 голов и сделал 95 ассистов.

Стоит отметить, что стартовавший сезон стал для Бензема 12-м в составе "Реала".

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