Бензема провёл юбилейный матч за "Реал" в Ла Лиге

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Бензема провёл юбилейный матч за "Реал" в Ла Лиге

Фото твиттер "Реала"

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема достиг отметки в 400 матчей в рамках чемпионата Испании.

Юбилейной для француза стала игра 18-го тура Ла Лиги против "Кадиса" (0:0).

В 400 поединках национального первенства нападающий забил 205 голов и сделал 128 ассистов.

Бензема стал пятым игроком в истории турнира, достигшим указанной отметки, после Антуана Гризманна (408), Дани Алвеса (422), Донато (466) и Лионеля Месси (520).

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