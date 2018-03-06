Бензема проводит сотый матч в Лиге Чемпионов

Теги реал мадридкарим бензема

Бензема проводит сотый матч в Лиге ЧемпионовФорвард мадридского "Реала" Карим Бензема проводит свой сотый матч в Лиге Чемпионов, информирует OptaJose.

В предыдущих 99-ти играх 30-летний нападающий отметился 53 забитыми мячами и 25 результативными передачами. Больше него из французов в турнире сыграли только Тьерри Анри (112 поединков) и Патрис Эвра (108).

Напомним, летом "Реал" может подписать сразу двух ключевых игроков "Челси". | soccernews.ru

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