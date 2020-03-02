Бензема проводит свой юбилейный матч в Ла Лиге

Теги реал мадридкарим бенземабарселона

Бензема проводит свой юбилейный матч в Ла Лиге

Форвард "Реала" Карим Бензема проводит свой юбилейный матч в Ла Лиге против "Барселоны" (0:0; второй тайм).

Для 32-летнего француза эта игра стала 500-й в составе "сливочных".

Бензема - 14-й футболист "Реала", достигший этой отметки. За это время форвард забил 240 голов.

Футболист перешел в мадридский клуб из "Лиона" в 2009 году за 35 миллионов евро.

А еще: Менди рассказал, почему он выбрал "Реал", а не "Барселону"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Рома" вырвала победу у "Кальяри" в Серии А. В матче было забито 7 мячей

"Рома" вырвала победу у "Кальяри" в Серии А. В матче было забито 7 мячей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов