Форвард "Реала" Карим Бензема проводит свой юбилейный матч в Ла Лиге против "Барселоны" (0:0; второй тайм).

Для 32-летнего француза эта игра стала 500-й в составе "сливочных".

Бензема - 14-й футболист "Реала", достигший этой отметки. За это время форвард забил 240 голов.

Футболист перешел в мадридский клуб из "Лиона" в 2009 году за 35 миллионов евро.

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