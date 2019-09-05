Бензема раскрыл свою роль в атакующем трио с Бэйлом и Роналду

1 Теги реал мадридкриштиану роналдукарим бенземагарет бэйл

Бензема раскрыл свою роль в атакующем трио с Бэйлом и Роналду

Нападающий "Реала" Карим Бензема высказался о своей роли в атакующем трио с Криштиану Роналду и Гаретом Бэйлом.

"В BBC у нас была ракета, Бэйл, бомбардир, Роналду, и я, который располагался между ними и делал так, чтобы все функционировало.

В "Лионе" я завершал атаки, а в "Реале" эта роль досталась Роналду. Я стал больше работать над созданием атак", - приводит слова Бензема RMC Sport.

Напомним, что трио ВВС просуществовало с 2013 по 2018 год.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Месси расркрыл свою роль в МСН:"В МСН у нас была симулянтка Неймар,собака Суарез,и я,который ходил пешком между ними и делал так,чтобы все функционировало."

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