Бензема раскрыл свою роль в атакующем трио с Бэйлом и Роналду

Нападающий "Реала" Карим Бензема высказался о своей роли в атакующем трио с Криштиану Роналду и Гаретом Бэйлом.

"В BBC у нас была ракета, Бэйл, бомбардир, Роналду, и я, который располагался между ними и делал так, чтобы все функционировало.

В "Лионе" я завершал атаки, а в "Реале" эта роль досталась Роналду. Я стал больше работать над созданием атак", - приводит слова Бензема RMC Sport.

Напомним, что трио ВВС просуществовало с 2013 по 2018 год.

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