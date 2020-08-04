Бензема рассказал, чем займется после завершения карьеры

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Бензема рассказал, чем займется после завершения карьеры

Форвард "Реала" Карим Бензема в своем ютуб-канале пообщался с кикбоксёром Фуадом Эзбири и рассказал, чем хотел бы заняться после завершения карьеры футболиста.

"Я люблю единоборства, это правда. Я люблю тренироваться, мы вместе занимались. Почему бы мне не потренироваться с тобой полгода после окончания футбольной карьеры. Если ты решишь, что я буду готов к боям, - никаких проблем. Клянусь богом, я только за!", - сказал футболист.

Бензема выступает в "Реале" с 2009 года. До этого он играл в "Лионе", воспитанником которого он является.

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